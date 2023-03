Reede õhtul müristas Tartus klubis Rock & Roll pärnakate punt The Belka, mis tähistab tuleval aastal juba oma kolmandat juubelit. 1994. aastal alguse saanud bändi ninamees Ivo Orav alias Belka meenutas, et bänd sai alguse suvepealinnas asunud Mai kultuurikeskusest. «See oli tol ajal Pärnus ainus koht, kus bändid said proovi tegemas käia. Üheksakümnendad oli viljakas aeg, sest siis oli Pärnus tõsiselt palju neid, kes muusikaga tegelesid. Ning suur osa neist, kes seal oma bändidega proove käisid tegemas, jäid õhtuti veel sinna kultuurikeskuse ruumidesse istuma ja juttu rääkima. Nii saigi The Belka alguse erinevate kollektiivide muusikutest,» rääkis ansambli solist Ivo Orav.