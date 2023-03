Noored hakkavad Tartu külje all rallit sõitma

Noored Roolis on alates 2020. aastast korraldatav rallispordisari, mis on mõeldud 8–15-aastastele noortele. Sarja eesmärk on tutvustada noortele ohutuid sõiduvõtteid, õiget turvavarustuse kasutamist ning anda noortele esmane võistluskogemus.