Ravimiettevõttega maja jagav lasteaed võib jääda osast ruumidest ilma

Soinaste lasteaia Laululind Eerika filiaal on 2014. aastast asunud ravimiettevõttele Icosagen kuuluvas kolmekorpuselises hoones koos ettevõtte endaga. Nüüdseks on Icosagenil ruumivajadus suurenenud ja firma alustas vallaga läbirääkimisi rendilepingu muutmiseks ning osa ruumide tagasi saamiseks. See tähendab, et lasteaial tuleb edaspidi hakkama saada tõenäoliselt kitsamates oludes.