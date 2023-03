Ihaste sae- ja mullatöödes ei leidnud amentnikud midagi kahlast

«Tee ehituseks võetakse natuke võsa, teises kohas puhastatakse piirkonna kraave võsast, et sademevesi ära juhtida, ükski neist ei ole luba vajav tegevus, mis seal toimub,» selgitas ettevõtja Karin Raid, Paju Arenduse juht. «Raadamist me ei tee. On küll tõstetud asju oma maaüksuse piires ühest kohast teise. See ka ei ole keelatud tegevus. Ja kogu lugu.»