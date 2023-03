Bolti tõuksid jäävad Tartus konkurendita, reeglid karmistuvad

Et linna särtsurattad pole veel ringlusse tulnud, võttis tartlane Timo Stamm eile pärastlõunal kaubamaja juurest elektrilise tõukeratta, et sõita üles Vanemuise mäest. Noormees kurtis, et kobakate käiguratastega on seda lõiku äärmiselt vaevaline vändata, kuigi rattaringluse kasutamine on tõuksirendist märksa odavam.