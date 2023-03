Dnipros saab õhuhäire ajal varjuda betoonist kuupi

Ilmselt on sellises betoonist punkris ka ellujäämisvõimalus suurem kui purukslastud korrusmaja keldris.

Inna ja Pavlo kohtusid Lvivis just sel nädalal. Seekord oli Innal vaja jõuda aga ka Dniprosse, mis tähendas 700 kilomeetrit rongisõitu Lvivist Kropõvnõtskõisse ja sealt autoga veel kolmsada kilomeetrit, et olla lõpuks päral Dnipros, kodus. Nii suur ja lai maa on Ukraina.