REEDENE RÕÕM ⟩ Koondise värske peatreener: mu pääsetee võrkpalli eest on maale või metsa

Kahe nädala eest andis Eesti võrkpalliliit teada, et Eesti rahvusmeeskonna uueks peatreeneriks saab koondise kauaaegne statistik ja abitreener Alar Rikberg (41). Viimase kolme hooaja jooksul on tartlane vedanud Bigbanki klubi kõigi kolme kohaliku tiitlini. Võrkpallifanaatik Rikberg tunnistab, et põhimõtteliselt ongi tema töö ta elu ja nädalad mööduvad pallisaalis, kuid vahel on siiski võimalus pea klaariks saada marju korjates või kettagolfirajal värsket õhku hingates.