Raadile tuleb piirkonna suurim Selver

«Raadi Selveri avamine tähistab Selveri jaoks kaubanduspindade trendi, mida näeme juba pikemalt Harjumaal ja mis on jõudnud ka Lõuna-Eestisse – toidukauplusi ja outlet-parke on hakatud rajama linnadest välja või mõne olulise ümbersõidu lähistele. Tulevase idaringtee neljanda etapi ja Kõrveküla-Tartu maantee ristumiskohta rajatav Raadi Selver vaatabki tulevikku, mil Tartu linna ja valla piir pole enam selgelt tajutav ja tekkinud on terviklik elamurajoon, mida läbivad ka olulised transiidikoridorid,» selgitas arenduse tagamaad Selveri juhatuse liige Kristi Lomp (pildil).