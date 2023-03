Malle Pärn: miks ma ei saa hääletada igasugu eelarvete ja strateegiate poolt

Oktoobris esitati Tartu linnavolikogule hääletamiseks Tartu «targa linna» strateegia. Lugesin läbi, teate, hinge võttis kinni. Nii ilus oli! Küll ma tahaksin elada sellises linnas, mis teeb mind targaks, ilma et ma ise peaksin selleks pingutama. Linnas, kus kõik on nii hästi ja isegi inimesed on terved ja õnnelikud ja saavad hästi hakkama. Kes ei tahaks olla tark inimene targas linnas?