Risto Lehiste: kui mitu linna mahub ühte linna?!

Kes on tartlased? Mis teeb selle linna nii eriliseks, et Euroopa kultuuripealinna aasta meieni jõuab? Vastuseid tuleb otsida ikka ise peeglisse vaadates. Võtame Tartu enda ees lahti, katsume aru saada, millest selline fööniksilaadne, koos jõega ajas voolav ja muutuv linn on tehtud. Kuidas on linnaosad kasvanud nii eriilmelisteks, koos täiesti äratuntavate identiteeditahkuidega, koos endiselt üllatavate ajalooliste paikadega? Kuidas ajarattas pöörlevad kaleidoskoobikillud üksteisest mõtlevad ja üksteist vastastikku mõjutavad?

Nendele küsimustele ei ole õige vastata pelgalt muuseumis kogusid uurides või ajalooarhiivides dokumente lapates. Arhiivis saab aimu ajaloost, sealt leiab põnevaid materjale, mis on kahtlemata Tartu linnaosade identiteedi ühed allikad. Aga ainult arhiivi abil ei defineeri olevikku, inimene koos oma mälu ning miks mitte ka subjektiivsusega on kõige olulisem. Mis on Tartu – see tuleb selgeks teha praegu ja siin elavate inimeste käest küsides, seda kõike jäädvustades, külalistele näidates, oma inimestele taas meelde tuletades. Nii kultuuripealinna aastal kui ka edaspidi.

Oleme juba alustanud näituse loomist. Oleme käinud külas Tartu linnaosades ja tutvunud aktiivsemate inimestega. Oleme osalenud kogukonnaseltside koosolekutel, käinud kirikus, inimeste kodudes, aiamaal, ostukeskuses, kalmistul, vaksalis, linnavalitsuses, liftis, Aparaaditehases ja mujalgi.