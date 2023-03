Kevad tuleb! Raeplatsil algas uisuväljaku lahtivõtmine

Teiste tööriistade kõrval olid mehed appi võtnud kraana, milleta poleks võimalik uisuväljakut koos hoidnud betoonäärist demonteerida. Nii valgusküla kui ka uisuväljaku tehnilise poole eest vastutanud Ragnar Kekkonen kinnitas, et nüüd lõpuks on jää sulanud ning varsti pole uisuplatsist enam jälgegi.

Kõigepealt viiaksegi minema betoonist elemendid, et seejärel kätte saada jääkihi all olnud puitalused. «Võtame eest betooni lahti ja siis saame hakata aluseid ning muid elemente minema vedama,» täpsustas Kekkonen tööde järjekorda. Ta lisas, et uisuplatsi täielikuks kadumiseks kulub mõni päev.