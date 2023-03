Lõuna-Eesti päästekeskust asub juhtima Tagne Tähe

Pikalt Lõuna päästekeskust juhtinud Margo Klaos asub 2. aprillist päästeameti peadirektori ametikohale. «Mul on hea meel, et Tagne on valmis kandma Lõuna-Eestis kollase numbrimärgiga liidrisärki. Ta on ennast tõestanud juhina, kellele meeldib võtta ette pingutust nõudvaid ülesandeid ja need oma meeskonnaga siis ära lahendada,» ütles praegune Lõuna päästekeskuse juht ja järgmine Päästeameti peadirektor Margo Klaos.