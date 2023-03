Heiki Hansen, Krista Loog: hind ei ole koolitoidu headuse määravaim tegur

Oleme tõesti veendunud, et see on parim kõigist järele proovitud variantidest. Meil on kontroll toidu valmistamiseks kasutatava tooraine üle kogu vallas, sellest tulenevalt saame täie vastutustundega väita, et meie lapsed saavad kohalikku, tervislikku ja täisväärtuslikku toitu. Võib ju arvata, et nii on ka siis, kui igal koolil ja lasteaial on oma köök, kuid kesksel korraldusel on veel mitmeid plusse.