Nüüd, kui suurem lumi on ära sulanud, on järg tänavapuhastuse käes. Tartu teedel ja tänavatel teevad puhastusmasinad hooga tööd möödunud laupäevast. «Rentslid on jääs, nii et täishooga veel tööd teha ei saa,» selgitas linnapuhastuse spetsialist Madis Tammeorg. Selleks et masinad täisvõimsusel teedele lasta, peab ööpäevane miinimumtemperatuur olema vähemalt pluss 0,1 kraadi.