Veetaseme prognoos näitab Emajõe kohta aiateibaid

Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurga sõnul on selline ennustus siiski üle võimendunud. «Prognoosi arvutab tehisintellekt, mis võtab arvesse õhutemperatuuri, reaalselt mõõdetud veetaset ja Euroopa ilmastikukeskusest saadud sademete prognoosi,» täpsustas Põldnurk. «Sademete prognoos on praegu aga väga suure tõenäosusega üle võimendatud, ükski märk ei viita praegu sellele, et tegelikult nii palju sademeid Eestis oodata oleks.»