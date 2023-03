Legionella bakteri tõttu on haigestunud viis inimest, terviseamet kontrollib vett ka kortermajades

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht sõnas, et kolmapäeva hommiku seisuga on Tartus viis legionelloosi haigestunut. Ta selgitas, et neist üks puutus haigustekitajaga kokku veekeskuses. Neli juhtumit on ilmselt alguse saanud kodust. Et see kindlaks teha, võtab amet haigusjuhtumite puhul proove ka nakatunute kodudest.