Tudengimess toob täna Tartus kokku üliõpilased ja ettevõtjad

Tudengimessil tutvustavad oma pakkumisi üliõpilastele peamiselt sellised organisatsioonid, mille tegevusvaldkond on seotud maaülikooli õppekavadega. «Eesti Maaülikooli lõpetajad tegelevad paljude oluliste kestlikku arengut toetavate valdkondadega, mis on seotud meie kohalike loodusressursside väärindamisega. Kliimaeesmärkide täitmiseks peavad pingutama nii avalik sektor kui ka ettevõtted, seega on maaülikooli lõpetajad tööturul väga oodatud,» ütles Tudengimessi projektijuht, Eesti Maaülikooli õppeosakonna karjäärispetsialist Katriin Visnapuu.