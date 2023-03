Irja Alakivi: miks siis väärtuslik park kaitset ei vääri?

On üldteada, et keskkonnategurite halba mõju inimestele leevendab kõige mitmekülgsemalt rohekeskkond – metsad, rohealad, pargid. Linnas kõige rohkem just pargid, parkmetsad, vanad puistud. Seetõttu on nad kulla kaaluga nii nendes parkides elavatele liikidele kui ka inimeste tervisele.