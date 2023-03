Kaldapromenaadi ehituse ajaks said autod eelise

Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski selgitusel tekitas sellise olukorra asjaolu, et üks Atlantise tagant kulgev jalgrada tuli kasutusele võtta masinate juurdepääsuteena. Selle tingis Lužetski sõnul omakorda see, et Atlantise omanikuga ei saadud kaubale parkla kasutamiseks ehitusplatsina. Nüüd aga tuleb toimetada selliselt, et Atlantise krundil midagi ei tehta.