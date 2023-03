Tuntud ehitusettevõte otsib saneerimisest tuge

Lina tänava elamukvartal pidanuks plaani järgi valmima juba mullu, kuid valmis on vaid üks maja kuuest. Seni on veel osa vanadestki hoonetest lammutamata.

Tartu üks pikima ajalooga ehitusettevõte AS Eviko on jõudnud seisu, kus tuleb läbi teha saneerimine. Praegugi on firmal pooleli mitu objekti, aga juhtkond lubab need lõpule viia.