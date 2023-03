Karlovas jalutas tänaval ringi peremeheta kodurott

MTÜ Väikeste Loomade Abi andis oma Facebooki lehel teada, et roti leidis 16. märtsil Karlova linnaosast juhuslik möödakäija. Juhuse tahtel oli leidja suur rotisõber, kes taipas kohe, et tegu ei ole metsiku rotiga. «Pigem sarnanes rott nende totudega, kes meil harilikult kodus peesitavad ja on ära hellitatud kaisupallid,» seisis postituses.

MTÜ Väikeste Loomade Abi vahendas, et lemmikloomana kodus peetud rott ei ole võimeline looduses enam iseseisvalt hakkama saama. Et ka eelmisel aastal oli juhtum, kui Karlova tänavatelt leiti ka üks ilmselt kodus lemmikoomana peetud rott, on põhjust kahtlustada, et tegu pole kokkusattumusega.