Tartu ülikooli professorid valiti Helsingi ülikooli audoktoriteks

Riho Altnurme on Tartu ülikooli kirikuloo professor alates 2005. aastast. 2003.–2015. aastani juhtis ta dekaanina usuteaduskonda ja 2016. aastast on ta humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaan. Ta on Eesti kirikuloo juhtekspert ja tema sulest on ilmunud hulk teadusartikleid teemadel, nagu nõukogude religioonipoliitika Eestis ja Eesti teoloogilise hariduse ajalugu. Peamiselt on ta uurinud kirikuid ja ühiskonda 20. sajandi teisel poolel, teoloogia ajalugu Eestis, kirikuloo metodoloogiat, uskkondade vahelisi suhteid ja sekulariseerumist.