Ülikoolis valmivad Eesti ja Ukraina ravimtaimedest 3D-prinditud tervisetooted

Oleh Koshovyi sõnas, et täpsemalt soovitakse projektis luua uudseid bioaktiivseid looduslikke materjale ja preparaate 3D-printimise abil. Selleks kasutatakse Ukraina ja Eesti ravimtaimi, mis avaldavad antimikroobset, põletikuvastast, infektsioonivastast ja keskvärvisüsteemi rahustavat toimet. «Tulenevalt Ukrainas toimuvast sõjast on sealse farmaatsia ja meditsiini jaoks väga oluline väljakutse aidata ravida mitmesuguseid haavu ja vigastusi. Samuti on eluliselt oluline vähendada sõja tõttu kannatanud inimeste kesknärvisüsteemi häireid nagu ärevus, uinumisraskused, unehäired, vaimne kurnatus ja depressioon,» lisas Ain Raal.

Oleh Koshovyi projekt kannab nime «Design and development of 3D-printed medicines for bioactive materials of Ukrainian and Estonian medicinal plants origin». Projekti juhendajad on professor Ain Raal ja professor Jyrki Heinämäki.