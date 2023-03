Välgu valitsemisaeg jõudis lõpule

Välk asub püüdma pronksmedalit mängus Narva PSKga. Põhihooaja tulemuste põhjal on tegu kahe ääretult võrdse meeskonnaga. 24 mängu jooksul jäi punktivahe kõigest kahe silmaga tartlaste kasuks. Ka omavahelised kohtumised on 2:2 viigis.

«Narva on väga ebamugav vastane. Ja neil on mängumehi küll, kes rasketel hetketel suudavad tiimi vedada,» tõdes ta ja tõstis esile vastaste väravavahti. «Eelmises kodumängus oligi nii, et poisid lõid ja lõid, aga litrit väravasse ei saanud,» kirjeldas ta. «Lisaks on neil üks noortalent, kellel tuleb silma peal hoida. Tuleb kindlasti võitluslik ja põnev mäng.»