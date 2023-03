Alajaamast lendas sädemeid ja vara suletud siibri tõttu täitus tuba vingugaasiga

Kella kolme ajal pärastlõunal said päästjad teate Elva vallast Koruste külast, kus elumaja magamistuba oli täitunud suitsuga. Päästjad selgitasid, et suits ja vingugaas olid ruumidesse imbunud liiga vara suletud siibri tõttu. Päästjad hoiatavad, et siibrit ei tohi sulgeda enne, kui söed on täielikult kustunud. Ruumidesse imbuv lõhnatu ja nähtamatu, kuid ülimürgine vingugaas ohustab inimeste elu ja tervist. Selle avastamiseks peab kütteseadmetega elamises olema vingugaasiandur. Päästjad leidsid majas küll vingugaasianduri, kuid see oli paraku katki ning ei olnud seetõttu häiret andnud. Andurite töökorras olekut tuleb regulaarselt kontrollida. Rikkis või valesti paigaldatud andur ohust õigel ajal märku ei anna.