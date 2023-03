KIRI ⟩ Jüri Laurson: toidumajade juures on tunda kevade hõngu

Tänavusel lumerohkel talvel oli näha, et väikelindudel tihastel, varblastel, leevikestel on toiduga muret olnud. Lindude toitumiskriisi on püüdnud leevendada linnuvaatlejad ja linnusõbralikud inimesed, kes elamute juurde, aknast jälgitavatele kohtadele on paigaldanud toidumaju. Tore on ju nende tiivuliste tegevust vaadata, liikide rohkust hinnata ja liike määrata – sellest kõigest ka rõõmu tunda.