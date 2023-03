Kalev Kudu näitab lavastuses Henrik Visnapuu viimaseid päevi

Jaanipäev New Jerseys diplomaat Johannes Markuse juures. Kõrvale vaatava Henrik Visnapuu selja taga on kirjanik Pedro Krusten, paremal Visnapuu viimane armastatu Silvia Narma.

Kalev Kudu alias Nullteater on toonud lavale «Endspieli», et näidata meile luuletaja Henrik Visnapuu elu viimseid päevi. Monoetenduse aeg kulgeb omasoodu, kohatunnetus aegruumis paikneb tunniks ümber. Eesti kultuuri ja kirjanduse sõpradele on see väärtuslik tund.