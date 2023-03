FOTOD ⟩ Ilmatsalu rahvas läkitas raekotta 401 protestiallkirja

Tartu külje all paiknevasse Ilmatsalu alevikku sotsiaalmajja kavatsetakse juba märtsis kolida endised vangid, et aidata neil tavaellu naasta. Kuigi sellekohane otsus langetati juba möödunud aasta lõpus, said kohalikud plaanist teada alles siis, kui märkasid hiljuti kõnealuse hoone uksel kavatsusele viitavat silti. See päädis eelmisel nädalal pahameeletormiga.