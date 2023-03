Lähipäevad toovad veel lörtsi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Sajab vihma, Põhja-Eestis ka lörtsi. Hommikul lääne poolt alates sadu hõreneb. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati vihma. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 2-8 kraadi.