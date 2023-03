Vargad võtavad autost kõike, mis silma jääb

Tehnikateadlik varas oskab iga distantsvõtmega sõiduki võtme signaali pikendada, et auto kergema vaevaga varastada. Ehmatav näide pärineb 2016. aastast, kui Leedu kriminaalid varastasid Tartumaal ühe eramaja juurest Toyota Land Cruiseri. Turvakaamera salvestusest on näha, kuidas üks meestest seisab ärandamiseks vajaliku seadmega kellegi koduukse ees, teine avab samal ajal maja ette pargitud maasturi uksed ja käivitab sõiduki.

Autovargad saadi küll kätte, kuid eriti hirmutavaks muutis kogu loo teadmine, et nad olid relvastatud. «Antud olukorras on kõige häirivam aspekt, et keegi käib minu koduhoovis relvastatuna ringi,» hindab ka G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala. «Sõiduki hüvitab kaskokindlustus, kuid relvastatud autovargaga vastamisi minnes võib ohtu seada oma elu.»