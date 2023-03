Alkoholi kuritarvitamine annab arstidele rohkem tööd kui illegaalsed meelemürgid

Alkoholi saab kätte igast toidupoest hommikul kella kümnest kuni õhtul kella 22ni. Foto on illustreeriv.

Justiitsministeeriumi tellitud värskeim reoveeanalüüs näitab, et tudengilinnas on kanep endiselt kõige populaarsem narkootikum ning kõigist teistest eestlastest enam meeldib tartlastele metüleendioksümetamfetamiin ehk MDMA. Ent Tartu ülikooli kliinikumi arstidele annab enim tööd alkohol, mis on kõigist teistest meelemürkidest oluliselt lihtsamini kättesaadav.