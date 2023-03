Korduma kippuvad küsimused kurja Legionella kohta. Vastab mikrobioloog Irja Lutsar

Professor Irja Lutsar, veekeskused, spaad ja saunad on aastaid samamoodi tegutsenud, kuid miks on just praegu Legionella teema päevakorrale kerkinud?

Ka mina lähtun sellest infost, mis ilmub ajakirjanduses ja mida saan terviseametiga suheldes. Alguse sai see ühest legionelloosi juhtumist, mille järel hakati kontrollima, kust haigestunu Legionella bakteri külge sai. Tema kodust seda ei leitud ning seejärel kontrolliti V Spad, kuna oli teada, et ta seda kohta külastas. Aga tuleb märkida, et legionelloosi haigestunuid ongi meil vaid üks, seesama V Spas käinud inimene. Olen suhelnud ka TÜ kliinikumi arstidega ning nad kinnitavad, et mingit legionelloosi haiguspuhangut meil ei ole. Sellegipoolest on hakatud Tartus enam testima veekeskusi, basseine ja saunasid, varem säärast regulaarset seiret lihtsalt ei tehtud.

Kui teistest Eesti spaadest ja saunakeskusest samasuguseid proove võtta, kas on oht, et need tulemused oleks sarnased?

See on küll puhas spekulatsioon, aga arvata on, et need võiks tulla sarnased. Legionella on veest pärit bakter, kes teeb pesakesed torustikku. Kunagi ei ole võetud eesmärgiks, et veevärgis ei tohiks Legionellat üldse olla, see bakter on keskkonna mikroobide üks komponent.

Kas praegused teated Legionella leidudest on mingis mõttes ülereageerimine? Liigse paanika tekitamine?