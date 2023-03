Eesti keel teise keelena olümpiaadil käsitleti noortekeelt

Lõppvooru jõudmiseks esitasid õpilased olümpiaadižüriile kaks tööd. Neil tuli luua kuni viieminutiline noortekeele teemaline taskuhääling ja kirjutada 200-sõnaline fantaasiajutuke, mille peategelaseks on mõni Eestisse sattunud maailmas tuntud inimene, filmi- või raamatutegelane. Viimases pidid õpilased lugu koostades kasutama kümmet sobivat kujundliku keele väljendit.

Kujundliku keele ülesannetes selgitati vanasõnade tähendusi ja kirjutati neid kasutades jutukesi, leiti millistest Eesti kultusfilmidest on pärit tsitaadid (nt «Kohe näha, et vanad sõbrad», «Üks on loll ja teine laisk ja mina pean üksi rabama»), analüüsiti luuletust, selgitati rääkimisteemalisi metafoore (nt pillama paar märksõna, jutt läks käest ära) ning selgitati meemide tähendust ja loodi ise meeme.