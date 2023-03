Klaveripäeval esineb Tartu ülikooli valges saalis pianist Alexander Motovilov

Tartu ülikooli muuseumi valges saaliski leiab pühapäeva õhtul aset muusikaüritus, kus pianist ja helilooja Alexander Motovilov ning keelpillitrio kutsuvad publikut ennast kuulama.

Alexander Motovilov alustas sooloklaverimuusika väljaandmist 2019. aastal. Pandeemia ajal jäi ta aga ilma töökohast teatris ning siis otsustas ta proovida, kuidas oleks klaveriloomingut jagada Spotify ja Apple Musicu kaudu. Tema esimene väljaantud lugu pälvis nendes veebimuusikateenustes üle 8 miljoni esituse. Praeguseks on tema muusikat kuulatud üle 35 miljoni korra ja umbes 6 miljonit inimese poolt üle maailma.

Alexander Motovilov Foto: Erakogu foto

Alexander Motovilov sündis muusikute perre, muusikat on ta teinud alates neljandast eluaastast. Muusikakooli lõpetas viiuli ja klaveri erialal, muusikakolledžis valis klaveri, aga Tšaikovski-nimelise Moskva konservatooriumi on ta lõpetanud juba heliloojana.

Nüüdse kontserdi eel jõudis Alexander anda intervjuu väljaandele «Vestnik Tartu». Seal ta kirjeldab, kuidas teda seniajani väga inspireeris voogedastuse edu ja kõik need head arvustused. Just see tagasiside andis talle kindlusetunde, et ta looming võib meeldida rohkematele inimestele.

Nüüd on ta elevil, et näha sel pühapäeval Tartu ülikooli muuseumi valgesse saali kogunevate inimeste reaktsiooni. Klaveripäev on suurepärane võimalus kohtuda publikuga, leiab ta.