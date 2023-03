GALERII ⟩ Tartu ettevõtte hakkab Paldiski tuumareaktorit uurima

Tartu teaduspargist tuule tiibadesse saanud Gscan nägi ilmavalgust viis aastat tagasi, saades alguse projektist, millega sooviti Euroopas riigipiire skaneerimistehnoloogiate abil turvalisemaks muuta. Ettevõtte loojad said ühel hetkel aru, et tehnoloogiat edasi arendades on võimalik skaneerimise maailmas väike revolutsioon korraldada ning vaadata kohtadesse, kuhu inimese pilk ei küündi. Sel kevadel tutvustab Gscan oma esimesi valmis saanud tooteid ning hakkab juba päriselt tööd tegema.