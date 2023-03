Lemmit Kaplinski: uhhuu koht ei ole koolis

Möödunud aastad on olnud keerulised kogu ühiskonnale. Koolid on aga mitmes mõttes olnud kriiside fookuspunktiks nii probleemide kui lahenduste poolest. Koroonakriis lõi sassi õpilaste tavapärase rütmi ja see on näha ka õpitulemustes.

Kriise me ei saa valida, aga saame teha valikuid nende keskel elu korraldamiseks. Kui valime teaduspõhise tee, näiteks valime vaktsiinid ja testimise, siis on tee kriisist välja lühem ja valutum kui teised võimalikud teed. Seda artiklit ajendaski mind kirjutama kestva kobarkriisi järgmine tahk. Lisaks õpitulemustele on tõsiselt kannatanud ka vaimne tervis. Nii noorte kui õpetajate oma.

On selge, et koolid ja ka koolipidajad vajavad siin abi. Seda on alati nõus lahkelt pakkuma mitmed koolitajad, terapeudid või projektitiimid, kes lubavad toetada vaimset tervist mitmel-setmel moel.

Otsustajatena on meil erinevatest pakkumistest mõnikord silme ees päris kirju ja seda õigusega. Terapeudi kutse on Eestis reguleerimata ning seega võib igaüks lubada vaimse tervise turgutust ja nii õilsale eesmärgile on ju raske kätt ette panna. Kes siis tahaks olla see paha poliitik, kes ütleb: ei, me ei toeta maksumaksja rahaga vaimse tervise abi Tartu koolides!