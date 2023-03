Reedene rõõm ⟩ Hitimeister: lihtsam on ise laul luua, kui minna noote otsima

Võiks arvata, et menukaimate eestikeelsete laulude esitajad on näiteks Koit Toome, Stefan või Anne Veski. Tegelikult on Youtube’i keskkonnas üks mängitumaid Eesti laule lauluõpetaja, Laulupesa stuudio looja Airi Liiva (39) loodud lastelaul «Kiisud keerutavad tantsu», millel on üle viie miljoni vaatamise.