Aura keskusest ja Anne saunast leiti Legionella bakterit

Tartu linnapea Urmas Klaas kutsus homme hommikuks kokku koosoleku, et saada olukorrast täpsem ülevaade ning kavandada edasine tegev. Koosolekule on kutsustud ka Aura keskuse, Anne sauna, terviseameti ja Tartu Veevärgi esindajad.

Klientidel, kes on kahe nädala jooksul käinud Aura keskuses või Anne saunas, palutakse oma tervist jälgida ja legionelloosile viitavate haigusnähtude korral pöörduda perearsti poole.

Eelmisel nädalal ilmnes, et Aura veekeskuse duširuumis ühest dušiotsikust leiti lubatust suurem kogu Legionella baktereid. Samamoodi leiti Legionella baktereid ka üleelmisel nädalal V Spast. Kui V Spa tuli pärast proovide ilmsikstulekut sulgeda, siis Aura veekeskus sai jätkata tööd, kuna dušše oli võimalik kasutusest välja arvata ning duššide torustik oli ülejäänud veesüsteemidest eraldatud.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas selgitas nädala alguses, et terviseamet on võtnud proove Tartus ja Tallinnas, kuid laiaulatuslikku veekvaliteedi analüüsi ei ole plaanis, sest eelkõige kerkib Legionella sisalduse määramise vajadus olukorras, kus inimene on haigestunud ja sümptomid viitavad legionelloosile. Kui diagnoos leiab kinnitust, minnakse epidemioloogilise uuringu käigus kontrollima veesõlmi, millega patsient kokku puutus.