Järgmine Eestis toodetud sauna ja pesumaja kompleks viiakse Ukraina rindele

Projekt sai alguse eelmise aasta sügisel ja tulenes vajadusest leevendada talve saabudes karme rindeolusid. Sama oluline kui end pesta ja üles soojendada on võitlejate jaoks võimalus end saunalaval pingest maha laadida ja kogeda inimlikku puhkehetke.

Esimene kompleks saadeti Karpatska Sitš nimelisele üksusele 2022 detsembri lõpus. Eesmärk on Ukraina armeele valmistada kokku kümme kompleksi, mis kokku suudaks igas kuus teenindada vähemalt 5000 võitlejat.

Iga uus saun-pesumaja valmib koostöös konkreetse pataljoniga, et arvesse võtta üksuse reaalseid vajadusi. Homme teele asuva saunakompleksi saab Krimmi tatarlaste vabatahtlikest võitlejatest koosnev pataljon. Nende soovil koosneb see kahest üksteise külge haagitavast konteinerist, mida transpordib üks sõiduk. See teeb võimalikuks üksuse kiirema reageerimise ja efektiivsema ümberpaiknemise.