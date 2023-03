Hõbekajakad tunnevad end Mõisavahe tänava laternaposti otsas üsna mõnusalt, sest looduslikke vaenlasi pole ja toidulaud on kaetud.

Kevade lähenedes tõstab paljudes tartlastes pead ärevus – et kohe läheb see jälle lahti: kell neli öösel üles äratav kisa, mitu korda päevas akende pesemine ning maja ees pikeerivad poegi kaitsvad ja inimesi ehmatavad linnud. Nii nagu suvega kaasneb sääsepirin, on kevadiseks nuhtluseks saanud märtsis talvitumast naasvad linnakajakad.