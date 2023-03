Urmas Kruuse: toidujulgeolek pole ainult tootjate ja riigi teha

Palju on räägitud, et suur inflatsioon paistab kõige karmimalt silma just toidukaupade puhul. Jah, statistikaameti andmetel on enim tarbijahinnaindeksit mõjutanud toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnatõus, mis andis kogutõusust kolmandiku. Enim on kallinenud suhkur (97,2%), jahu ja tangained (62,1 protsenti), kastmed (57,1 protsenti) ning munad (56,3 protsenti).