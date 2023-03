Wolt kullerite protestist: oleme avatud dialoogiks oma partneritega

Mõni tund pärast streigi algust teavitas Tartu Postimehe toimetust üks Wolti kuller sellest, et tema ja teised aktiivsemad protestijad ei pääse enam rakendusele ligi. «On üks sõber, kes sõidab Bolti taksot ja oli streigist teadlik – palusime tal korraks minna Wolti rakendusse ja see õnnestus. Meie, kes oleme streigiga seotud ja ennast ka Facebookis märkinud, ei pääse sinna,» kurtis üks Tartus alaliselt tegutsev kuller, kes töökoha pärast kartes oma nime avalikustada ei soovinud.

«Me ei tea seni, kes on meie teenuse katkestamise idee taga, kuna ükski kullerpartner pole meie poole pöördunud nõudmiste või sooviga alustada dialoogi. Võtsime ennetavalt ühendust vastava Facebooki sündmuse loojaga. Enda sõnul on ta ise Wolti kullerpartneriks olemisega rahul ja tema ei olnud protesti korraldamise taga,» rääkis Wolt Baltikumi juht.

«Wolt on kinnitanud reedel, 10. märtsil ja veelkord 14. märtsil, et Wolti rakenduses esines ajutisi tehnilisi tõrkeid, millest me teavitasime kullerpartnereid. Aeg-ajalt tuleb tehnilisi probleeme ette ja me vabandame kullerpartnerite ees, kellel tõrkeid esines. Meil õnnestus taastada enamikule kullerpartneritele täielik juurdepääs Wolt Partneri rakendusele vähem kui tunniga. Siiski oli väike arv kasutajaid, kellel võis esineda tehnilisi probleeme, kuni me lähipäevil probleemi lahendamise kallal töötasime,» täpsustas Pert.