Kadunud Karinit nähti viimati maaliinibussis

«Tartu politseijaoskonna piirkonnajuht Siim Linnard selgitas, et Karini otsingud jätkuvad ka täna ning tehakse tihedat koostööd nii kadunud naise lähedaste kui ka vabatahtlike otsijatega.

«Praeguseks oleme läbi vaadanud nii naise kodukandi kui ka linna turvakaamera salvestisi ning neist nähtub, et Karin liikus pühapäeva hommikupoolikul mööda Turu tänavat edasi tagasi,» selgitas Linnard.

Niisamuti tuvastas politsei bussijaama turvakaamera salvestist läbi töötades, et Karin istus pühapäeval kell 12.45 liinibussile, mis liigub marssruudil Tartu-Vasula. «Suhtlesime ka liini teenindanud bussijuhiga, kelle sõnul võis naine väljuda bussist Lombi küla peatuses,»

Politsei peab sidet ka kadunud naise lähedastega, kellega koos kontrolliti üle ka Karini varasem elupaik Nõos. Sealtki otsitavat naist paraku leida ei õnnestunud. Seejärel liigub otsingumeeskonna tegevus Kõrveküla-Vasula kanti, kupu poole otsitav naine pühapäeva pärastlõunase bussiga liikus. «Räägime kohaliku kogukonnaga ning kontrollime asulasiseseid, aga ka -väliseid teid ja tänavaid, et koguda infot, kas naist on kuskil liikumas nähtud,» sõnas Linnard.

Politsei palub kõikidelt Vasula-Kõrveküla kandi inimestelt, et nad hoiaks silmad lahti ja kui nad peaks Karini sarnast naist nägema või on teda läinud kuskil liikumas näinud, sellest politseile teada anda. «Ka palume üle vaadata keldrid, kõrval- ja abihooned välistamaks, et naine seal kuskil peavarju ei otsi,» lisas Linnard.