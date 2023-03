Kevad tuleb: mõnel Tartu tänaval uputab, vesi loksub ka keldris

«Tänavatel on ikka uputusi, mõnes kohas on kaev jääs või lume all, aga need likvideeritakse jooksvalt. Meistrid sõidavad kogu aeg ringi,» selgitas Tammeorg.

Toimetusse pöördunud lugeja kirjeldas, et hädas ollakse mitte ainult tänaval, vaid ka ruumides sees. Aleksandri 6 keldrikorrusele olla nimelt voolanud kõvasti lumesulavett, mida seal toimetav üürnik peab veeimuriga eemaldama.

Aleksandri tänaval peab keldrikorrusele voolanud sulavett kõrvaldama veeimuriga. Foto: Lugeja foto

Tartu Veevärgi juhi Toomas Kapi sõnul pole asi kindlasti selles, et kanalisatsioon ei tööta. Kontrollinud kõnealuse maja ümbruse üle, märkis Kapp, et kinnistul on omavoliline sajuveekaev, mistõttu ei voola sulavesi hoovist ära.

Kusjuures majapidamisel on olnud võimalus end siduda mõni aasta tagasi Aleksandri tänavale rajatud sajuveekanalisatsiooniga, aga seda ei ole tehtud. «See ei ole enam Tartu Veevärgi probleem, sellega peab kinnistu omanik ise tegelema,» lausus Kapp.

Mõningased uputused tänavatel ja aedlinnades on igakevadine probleem. «Omanikud teavad neid asju ja tegelevad,» lisas Tammeorg. «Suurem küsimus on, kui kõrgeks tõuseb Emajõe vesi, sest lund on ja see nüüd pikkamööda sulab.»