Jaanus Kriisk: tantsimine kui väga hea tervisesport

Kõige raskem on teha esimene samm ja hakata tantsima, kas siis kodus või minna juba kuhugi tantsutrenni. Koduses õhkkonnas, kus on muud segavat, võib selline tegevus jääda kaootiliseks, kindla järjepidevuseta. Seega tuleks soovitada ühineda mingi tantsustiili klubi või rühmaga. Teha see esimene samm ja minna kohale. Tantsijad on elurõõmsad inimesed ja võtavad uue tulija kiirelt omaks. Ja siit leiamegi esimese positiivse argumendi tantsuga alustamiseks – tegevusest saadav rõõm ehk hea emotsioon. Seda polegi nii vähe tänapäeva tormakas ja stressirikkas maailmas.