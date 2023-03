Andrei Pankratov: muukeelsete noorte tulevik on ohus, sest puudub teadmine, et riigikeelt on üldse vaja

Kirjutades keelest ja sellega seonduvast mõtled paratamatult, milline on isiklik kogemus keele kasutamise, õppimise ja mõtestamisega ümbritsevas keskkonnas. Eesti on ses mõttes perfektne koht, et meie silme all on loodud just selle teguri mõju uuriv pikaajaline sotsiaalne eksperiment.