Talvega on linnast välja veetud üle 20 olümpiabasseini jagu lund

Emajõelinnast on selle talvega teedelt ja tänavatelt väljaveoks kokku kogutud juba enam kui 50 000 kuupmeetrit lund. Et kogust silme ette manada, võib ette kujutada, et üks täismõõtmetes olümpiabassein (50 x 25 x 2 m) mahutab 2500 kuupmeetrit vett. Kogus jääb küll 2010. aasta talvel püstitatud rekordilisele 75 000 kuupmeetrile alla, kuid on linnale suuri kulutusi kaasa toonud siiski.