Karini otsingud jätkuvad: politsei kontrollib turvakaameraid ja vihjeid

Tartu politseijaoskonna piirkonnavanem Siim Linnard sõnas, et praegu on peamine otsingu perimeeter kadunud Karini kodu ümbrus Siili tänaval. Esmaspäeva õhtul ja ka täna kontrolliti Sadamaraudtee koridori, Siili tänava majade ümbrust ja ka keldreid.

Siim Linnard selgitas, et kontrollitud on ka vihjeid, mis seni pole naise leidmiseni viinud. «Üheks vihjeks oli, et Emajõe kaldalt on leitud verejälgi, selgus, et sel puhul oli tegu loomajälgedega,» sõnas Linnard.