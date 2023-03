Tõnu Nooritsa fotod toovad esile sugudevahelisi suhteid

Ühel pildil on hiigelsuur 500-kroonine rahatäht, millele on lisatud USA eestlasest kunstniku ja helilooja Kalev Mark Kostabi mitu fotot ning tema autogramm aastast 1992. Raha taustal on ka Peeter Kollom, kes samal ajal oli rahvakultuurikeskuse Sinimandria direktor, korraldas seal Kostabi näituse ja ostis endale silmipimestavalt suure raha eest ühe tema maali.