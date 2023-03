Algasid Aura keskuse veepargi laiendamise ettevalmistustööd

Aura keskuse juhataja Kairit Matto usub, et just vihmatuba pakub klientidele uusi elamusi, sest sellesarnast atraktsiooni lähimast ümbrusest ei leia. «Vihmatuba, kus külastaja saab proovida erinevaid vihmavariante, on Eestis ainulaadne,» ütles Matto. «Veepargi laienduse eesmärk on pakkuda paremat teenust peredele, eriti väikelastega külastajatele. Külastajate poolt on väga oodatud ka uus leilisaun.»